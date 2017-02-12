Konuşma ölürsün

Teröristlerin en büyük destekçisi ‘Alman derin devleti’ terör örgütü NSU davasında tehditlerini sürdürdü... ‘Sağlıklı ve çok zeki’ olduğu raporla kesinleşen davanın baş sanığı Zschaepe’nın, hapiste birçok kez tehdit edildiği ortaya çıktı...
Başta PKK ve DHKP-C olmak üzere birçok terör örgütüne destek veren Almanya derin devleti, sağcı terör örgütü NSU davasında da bildiğini okumaya kararlı. Dört yıla yakın bir süredir devam eden davada son dönemece girildiği iddia edilse de, aslında tatmin edici bir sonucun çıkmayacağı kesin. 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesi, 15 banka soygunu ve iki bombalı saldırı suçlarından sorumlu tutulan NSU ile ilgili davanın baş sanığı Beate Zschaepe'nın ruh sağlığı hakkında bilirkişi raporu açıklandı. Almanya'nın en tanınan psikiyatristlerinden Prof. Henning Sass tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, Zschaepe'nin cezai ehliyetinin bulunduğu ve ruhsal açıdan sağlıklı olduğu ifade edildi. Raporda Zschaepe'nin "asosyaleğilimli, ama tamamen suçlu,ayrıca aldatma tekniğininçok profesyonel ve çok akıllı" olduğu belirtilirken, mahkemede sergilediği görüntü de 'inandırıcıdeğil' şeklinde tanımlandı. Alman derin devletinin tehditettiği Zschaepe'nin birkaçkez konuşmak istediği ancaktehditler sonucu sustuğunadikkat çekildi. 177 sayfalık bilirkişi raporunun Beate Zschaepe'nin nasıl bir ceza alacağını belirleyeceğine ışık tuttu. Alman derin devletinin istediği gibi Zschaepe'nin müebbet hapis cezası alacağı ifade edildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.