Katil Esed'e ağır darbe

Muhaliflerin Güney Cephesi'nin saha komutanlarından Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin, Dera'nın kuzey kesiminden kentin güneyinde muhaliflerin kontrolündeki Menşiyya ve Dera el-Beled semtlerine top atışları ve füzeyle saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu Menşiya semtinde 3 sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda sivilin de yaralandığını belirtti.

Yusuf, kentin kuzeyindeki Esed güçlerinin Menşia'ya doğru ilerleme girişimi üzerine muhalifler ile Esed güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını, muhaliflerin, rejim güçlerinin saldırılarını püskürttüğünü ifade etti.

ONLARCA REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rejim saldırılarının püskürtülmesinin ardından muhalifler Menşiyya semtinin kuzey kesimindeki Esed rejimine ait güçlere karşı taarruza geçtiğini vurgulayan Yusuf, operasyona ''Zillet içinde yaşamaktansa izzet ile ölmek'' adını verdiklerini dile getirdi.

Yusuf, çatışmaların sürdüğü bölgede onlarca rejim askerinin öldürüldüğünü, rejime ait 3 tank ve bir ikmal tünelinin imha edildiğini ifade etti.

YEDUDİYYE KASABASINA TANKLI TOPLU SALDIRI

Bu arada Esed güçleri Dera kent merkezinin kuzeybatısındaki Yedudiyye kasabasını da tank ve top atışları ile bombaladı.

Dera'nın doğusundaki Busra eş-Şam kentinde çıkan çatışmalar sırasında medya aktivisti Basil ed-Drubi hayatını kaybetti.

Ülkenin en güneyinde, Ürdün sınırındaki Dera ili iç savaşın en şiddetli dönemini 2015 yılında Nasib sınır kapısında çıkan şiddetli çatışmalarda yaşamıştı.

İl genelinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı yaklaşık elli grubunun bir araya gelerek kurduğu Güney Cephesi hakim.

Dera, Suriye'de devrimin başladığı il olarak biliniyor. 13 yaşındaki Hamza el-Hatib'in Esed rejimi tarafından işkence ile katledilmesinin ardından başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

İç savaş öncesinde yaklaşık bir milyon Suriyelinin yaşadığı ilden Savaşın başlaması ile 250 bin kişi ülke içindeki farklı bölgelere dağıldı.