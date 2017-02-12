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'' tasarısını onayladı

Parlamentosu'ndaki (Knesset) yasama komisyonunun, Knesset'te oylamaya sunmak üzere ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

İsrail Ezan yasağı tasarısını onayladı

'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yasama komisyonu, camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören ve "" olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin yeni düzenlemeleri onayladı.

Ezanın gece 23:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısında, yasağa uymayan camiler hakkında bin 200 dolara ulaşan cezalarının kesilebileceği belirtiliyor.

EZAN YASAĞI NEDİR?
"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı.

Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset'e sevk edilme aşamasına geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 18:56
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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VATANDAŞ VATANDAŞ

Bir gün kulaklarının zarını patlatırcasına okunacak o ezan. o siyonist dinsizlerin beyinlerine.

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 07:36
kosovali kosovali

ey muslimanlar bizde onlarin sinagoglarini kapatalim her nerede varsa gursunler gunlerini bu yahudiler

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evet0
hayır0
cevapla 13.02.2017 00:48
serdar serdar

..o zaman sinagogların öttürdüğü boru veya kilisenin çan sesleride gürültü kirliliği yapıyor..bunların derdi başka..ama herşeyin bir zamanı var..onlarda biliyor sonlarını..

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evet0
hayır0
cevapla 12.02.2017 23:04
neco prızren kosova neco prızren kosova

pıs yahudılerden ne beklersın

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evet0
hayır0
cevapla 12.02.2017 22:42
Analist Enes Analist Enes

insanlik düsmani kuffar sionlara, diplomatik yollarla devletimiz hadlerini bildirmelidir.

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evet1
hayır1
cevapla 12.02.2017 19:35
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