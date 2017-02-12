İsrail Ezan yasağı tasarısını onayladı

İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yasama komisyonu, camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören ve "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısına ilişkin yeni düzenlemeleri onayladı.
Ezanın gece 23:00 ile sabah 07:00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısında, yasağa uymayan camiler hakkında bin 200 dolara ulaşan cezalarının kesilebileceği belirtiliyor.
EZAN YASAĞI NEDİR?
"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı.
Bu kez ise İsrail yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset'e sevk edilme aşamasına geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.
kalan karakter 1000
Bir gün kulaklarının zarını patlatırcasına okunacak o ezan. o siyonist dinsizlerin beyinlerine.
ey muslimanlar bizde onlarin sinagoglarini kapatalim her nerede varsa gursunler gunlerini bu yahudiler
..o zaman sinagogların öttürdüğü boru veya kilisenin çan sesleride gürültü kirliliği yapıyor..bunların derdi başka..ama herşeyin bir zamanı var..onlarda biliyor sonlarını..
pıs yahudılerden ne beklersın
insanlik düsmani kuffar sionlara, diplomatik yollarla devletimiz hadlerini bildirmelidir.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.