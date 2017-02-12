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İngiltere'den 'ye sert tepki

İngiltere, 'nin Kusong şehri yakınlarından orta seviye balistik füze denemesini kınadı.

İngiltereden Kuzey Koreye sert tepki

, 'nin füze denemesine ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında Johnson, "Kuzey Kore'nin en son gerçekleştirdiği füze atışını kınıyorum. İngiltere, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bu tehdide karşı güçlü bir yanıt vermek için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

ABD Stratejik Komutanlığı, ABD yerel saatiyle 04.55'te Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne doğru orta seviye balistik füze atıldığının saptandığını bildirmişti.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar 19:09
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