First Lady çılgınlığı

ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump'ın giydiği kıyafetler, satış rekorları kırmaya başladı... Başkanlık devir teslim törenindeFirst Lady'nin giydiği bebekmavisi elbise Ralph Lauren'in (4bin dolar) özel kreasyonuydu. Sadece Melania için üretildi. Ancak binlerce talep gelince, Ralph Lauren, bu özel kıyafeti Melania'nın izni ile seri üretime geçti. Sadece RalphLauren mi? Elbette hayır. 4 Şubat'ta First Lady Melania, Florida seyahatinde Başkan Trump'a eşlik etti. Giydiği Givency marka kırmızı elbiseyi (2 bin dolar) kırmızı ayakkabılar ve çanta ile tamamlayan Melania Trump, West Palm BeachUluslararası Havalimanı'nda Air Force One uçağından eşine sarılarak indi. Givency de medyadagörününce, sipariş fırtınasıylakarşı karşıya kaldı. Yine Florida'da Japonya Başbakanı Abe ile yenilen akşam yemeğinde giydiği Dior marka pembe elbise (5 bin dolar) de kısa sürede binlerce sipariş aldı. Başkanlık seçiminden önce Melania Trump'ı giydirmeyeceğini açıklayan 9 ünlü markanın da geri adım attığı ortaya çıktı. Hatta bazıları, Beyaz Saray'la iletişime geçerek Melania ile çalışmak istediklerini bildirdi.
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