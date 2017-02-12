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çılgınlığı

ABD Başkanı ’ın eşi Melania’nın giydiği elbiseler, büyük sipariş aldı. Ralph Lauren, Givency ve Dior markaları, siparişleri yetiştirmek için mesai kararı aldı...

First Lady çılgınlığı
ABD'nin yeni 'si Melania Trump'ın giydiği kıyafetler, satış rekorları kırmaya başladı... Başkanlık devir teslim töreninde First Lady'nin giydiği bebek mavisi elbise Ralph Lauren'in (4 bin dolar) özel kreasyonuydu. Sadece Melania için üretildi. Ancak binlerce talep gelince, Ralph Lauren, bu özel kıyafeti Melania'nın izni ile seri üretime geçti. Sadece Ralph Lauren mi? Elbette hayır. 4 Şubat'ta First Lady Melania, Florida seyahatinde Başkan Trump'a eşlik etti. Giydiği Givency marka kırmızı elbiseyi (2 bin dolar) kırmızı ayakkabılar ve çanta ile tamamlayan Melania , West Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nda Air Force One uçağından eşine sarılarak indi. Givency de medyada görününce, sipariş fırtınasıyla karşı karşıya kaldı. Yine Florida'da Japonya Başbakanı Abe ile yenilen akşam yemeğinde giydiği Dior marka pembe elbise (5 bin dolar) de kısa sürede binlerce sipariş aldı. Başkanlık seçiminden önce Melania Trump'ı giydirmeyeceğini açıklayan 9 ünlü markanın da geri adım attığı ortaya çıktı. Hatta bazıları, Beyaz Saray'la iletişime geçerek Melania ile çalışmak istediklerini bildirdi.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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