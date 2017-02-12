Fındıkoğlu’na 8 yıl hapis cezası

Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan Türk hacker ErcanFındıkoğlu, 14 yıla kadar hapis istemiyle ABD'de yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. New York federal mahkemesinde yargılanan 34 yaşındakiFındıkoğlu, 8 yıl hapis cezası aldı. Almanya'nın Frankfurt kentinde2013 yılında yakalanan ve ABD'ninarananlar listesinde bulunanFındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'yeiade edilmişti. Fındıkoğlu'nun avukatları, anlaşma teklifini geri çevirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.