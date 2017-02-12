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Fındıkoğlu’na 8 yıl hapis cezası

Fındıkoğlu’na 8 yıl hapis cezası
Siber saldırılar yoluyla banka ATM'lerinden 55 milyon dolar çekmekle suçlanan Türk hacker Ercan Fındıkoğlu, 14 yıla kadar hapis istemiyle ABD'de yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. New York federal mahkemesinde yargılanan 34 yaşındaki Fındıkoğlu, 8 yıl hapis cezası aldı. Almanya'nın Frankfurt kentinde 2013 yılında yakalanan ve ABD'nin arananlar listesinde bulunan Fındıkoğlu, Haziran 2015'te ABD'ye iade edilmişti. Fındıkoğlu'nun avukatları, anlaşma teklifini geri çevirmişti.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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