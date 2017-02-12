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BM 10 yaşındaki Türk’ü alkışladı

BM 10 yaşındaki Türk’ü alkışladı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü"nde düzenlenen toplantıda konuşmacı olan 10 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu. , "Kadınların, doktor, mühendis veya bilimin diğer alanlarında kalkınmaya katkısının yüksek olduğu ülkem Türkiye ile gurur duyuyorum. Buradan herkese sığınmacı kadınları hatırlamaları ve onlara yardımcı olmaları çağrısı yapıyorum" dedi. Talya, ayakta alkışlandı.
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  • 12 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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