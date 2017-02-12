BM 10 yaşındaki Türk’ü alkışladı

Birleşmiş MilletlerGenel Kurulu'nda"UluslararasıBilim Kadınları ve KızlarıGünü"nde düzenlenentoplantıda konuşmacıolan 10 yaşındaki Türkkızı Talya Özdemir,BM kürsüsünden hitapeden en genç Türk oldu.Talya Özdemir, "Kadınların,doktor, mühendisveya bilimin diğer alanlarındakalkınmaya katkısının yüksek olduğuülkem Türkiye ile gurur duyuyorum.Buradan herkese sığınmacı kadınlarıhatırlamaları ve onlara yardımcıolmaları çağrısı yapıyorum" dedi.Talya, ayakta alkışlandı.
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