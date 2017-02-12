İsrailli Yeş Atid Partisi üyesi Milletvekili Haim Yellin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hakkında açılan yolsuzluk davalarında dikkatleri başka yöne çekmek için Gazze'ye savaş açabileceğini söyledi.

İsrail'in Kanal 2 Televizyonu'nun haberinde, merkez sağ partisi Yeş Atid üyesi Milletvekili Yellin'in "Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle kendisine yönelen dikkatleri yönlendirmek için, güneye (Gazze) yeni bir operasyon düzenleyerek, ülkeyi savaş sürükleyebilir." ifadelerine yer verildi.

Yellin ayrıca, İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri aşırı sağcı siyasetçi Naftali Bennett ile İsrail İskan Bakanı ve Hepimiz Partisi üyesi Yoav Galant'ın da sağ kesimden oy toplamak için savaş istediğini aktardı.

İsrailli siyasetçilerin Gazze'ye savaş açma ihtimallerini eleştiren Yellin, "Bu siyaset değil, bilakis sorumsuzluktur. Güneyde barış tesis etmek yerine insanları savaşla korkutmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de otoriteyi elinde bulunduran Hamas hareketi ise daha önce yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ülkenin iç gündemini değiştirmek ve kendisi hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle kendisine yönelen dikkatleri dağıtmak için Gazze'ye savaş açabileceğini belirtmiş, bundan dolayı da İsrail'i uyarmıştı.

Öte yandan İsrail Eğitim Bakanı Bennett, geçen hafta yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik bir savaşın uzak olmadığını savunarak "Bir sonraki savaş yakın. Asıl soru savaş olup olmayacağı değil ne zaman patlak vereceğidir. Hamas, hayatı inşa etme yerine savaş aletlerine yatırım yapıyor." demişti.

İsrail ordu radyosuna açıklama yapan İsrail İskan Bakanı Galant da "Gelecek ilkbaharda Hamas ile savaşa hazır olmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, uzun süredir hakkında devam eden birden fazla yolsuzluk davası ile karşı karşıya. İsrail kamuoyundan ve siyasetçilerden Netanyahu'ya istifa çağrıları yükseliyor.



