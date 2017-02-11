Yol Durumu
  1. Rusya'nın füze savunma sistemleri savaşa hazır hale getirildi
  2. İngiltere'de siber saldırı alarmı

Sevginin böylesi

Sevginin böylesi
Samsun'da Kevser-Sezgin Sarısakal çiftinin aşkı, yürekleri yaktı. Öyle ki kanser hastası (62), tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi geçtiğimiz gün toprağa verildi. Hayat arkadaşının ölümünün ardından Sezgin Sarısakal (70), eşini toprağa verdiği gün hastaneye kaldırıldı. Ancak yüreği eşinin acısına yüreği dayanmayan talihsiz adam, hayatını kaybetti
Etiketler: ,
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar