Sevginin böylesi

Samsun'da Kevser-Sezgin Sarısakal çiftinin aşkı, yürekleri yaktı. Öyle ki kanser hastası Kevser Sarısakal (62), tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 8 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi geçtiğimiz gün toprağa verildi. Hayat arkadaşının ölümünün ardından Sezgin Sarısakal (70), eşini toprağa verdiği gün hastaneye kaldırıldı. Ancakyüreği eşinin acısına yüreği dayanmayantalihsiz adam, hayatını kaybetti
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