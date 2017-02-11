Ölümün kıyısında

Yeni Zelanda bu görüntüyle sarsıldı. Ülkenin tarihindeki üçüncü kitle yolculuğuna çıkan pilot balinalar, Güney Adası'nın ucundaki Altın Körfez'de Farewell Spit'te karaya vurdu. Kıyıdaki balinalarıkurtarmak için onlarcayetkili çalışmalarınısürdürürken, yaklaşık 100pilot balinanın kurtarıldığıöğrenildi. Üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su dökülen balinalar hayata döndürülmeye çalışıldı. Öte yandan Koruma DairesiBölge Müdürü KathInwood, ölen pilot balinaları görmekten üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Yardıma giden yaklaşık 400 kişi var" dedi.
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