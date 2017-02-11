Yol Durumu
  1. Almanya'da skandal! Orduya ait silahlar çalındı
  2. Fotokriz

Ölümün kıyısında

Ölümün kıyısında
Yeni Zelanda bu görüntüyle sarsıldı. Ülkenin tarihindeki üçüncü kitle yolculuğuna çıkan pilot balinalar, Güney Adası'nın ucundaki Altın Körfez'de Farewell Spit'te karaya vurdu. Kıyıdaki balinaları kurtarmak için onlarca yetkili çalışmalarını sürdürürken, yaklaşık 100 pilot balinanın kurtarıldığı öğrenildi. Üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su dökülen balinalar hayata döndürülmeye çalışıldı. Öte yandan Koruma Dairesi Bölge Müdürü Kath Inwood, ölen pilot balinaları görmekten üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Yardıma giden yaklaşık 400 kişi var" dedi.
Etiketler:
  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar