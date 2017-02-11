Ölümün kıyısında

Yeni Zelanda bu görüntüyle sarsıldı. Ülkenin tarihindeki üçüncü kitle yolculuğuna çıkan pilot balinalar, Güney Adası'nın ucundaki Altın Körfez'de Farewell Spit'te karaya vurdu. Kıyıdaki balinaları kurtarmak için onlarca yetkili çalışmalarını sürdürürken, yaklaşık 100 pilot balinanın kurtarıldığı öğrenildi. Üstlerine ıslak örtüler serilip kovalarla su dökülen balinalar hayata döndürülmeye çalışıldı. Öte yandan Koruma Dairesi Bölge Müdürü Kath Inwood, ölen pilot balinaları görmekten üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Yardıma giden yaklaşık 400 kişi var" dedi.