kayıp Kanadalı 5 yıl yürümüş!

Şizofreni hastalığıyla mücadele eden Anton Pilipa, Brezilya'da evsiz, kimliksiz ve kafası karışık bir halde bulundu. Kasabalarda ve otoyollarda amaçsızca dolandığı tespit edilen adamın Pilipa olduğu, şahsın ailesi tarafından tespit edildi. Genç adamınKanada'dan yolaçıkarak, ABD, Meksika,Guatemala, KostaRika, Panama, Kolombiya,Venezuela'yakadar gidip, Arjantin'evardıktan sonra tekrarkuzeye dönerek Brezilya'yaulaştığı öğrenildi. Pilipa'nın sınır güvenliğinin zayıf olduğu noktalardan kimliksiz ve pasaportsuz halde geçmeye başardığı öğrenildi. Mart 2012'de ortadan kaybolan Pilipa'nın, Toronto'daki evini terk ederek, Güney Amerika'ya kadarki yolun çok büyük kısmını yürüdüğü belirtildi.
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