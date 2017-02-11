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kayıp Kanadalı 5 yıl yürümüş!

kayıp Kanadalı 5 yıl yürümüş!
Şizofreni hastalığıyla mücadele eden , Brezilya'da evsiz, kimliksiz ve kafası karışık bir halde bulundu. Kasabalarda ve otoyollarda amaçsızca dolandığı tespit edilen adamın Pilipa olduğu, şahsın ailesi tarafından tespit edildi. Genç adamın Kanada'dan yola çıkarak, ABD, Meksika, Guatemala, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Venezuela'ya kadar gidip, Arjantin'e vardıktan sonra tekrar kuzeye dönerek Brezilya'ya ulaştığı öğrenildi. Pilipa'nın sınır güvenliğinin zayıf olduğu noktalardan kimliksiz ve pasaportsuz halde geçmeye başardığı öğrenildi. Mart 2012'de ortadan kaybolan Pilipa'nın, Toronto'daki evini terk ederek, Güney Amerika'ya kadarki yolun çok büyük kısmını yürüdüğü belirtildi.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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