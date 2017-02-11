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50 bin hastası var!

50 bin hastası var!
İspanya'nın Madrid şehrinde bir hastanede hemşire olarak çalışan sosyal medyanın yeni gözdelerinden. Instagram'da 50 bin takipçisi olan Suarez hakkında dünyanın en seksi hemşiresi yorumları yapılıyor. Aynı zamanda modellik de yapan 27 yaşındaki Suarez, ünlü markaların reklamlarında boy göstererek şöhretine şöhret kattı. Yakışıklı hemşire çalıştığı hastanenin yanısıra spor salonundan da fotoğraflar paylaşıyor. Fran Suarez aynı zamanda sosyal medya hesabından sağlıklı beslenme ve sporla ilgili tavsiyeler de veriyor.
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  • 11 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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