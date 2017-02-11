50 bin hastası var!

İspanya'nın Madrid şehrinde bir hastanede hemşire olarak çalışan Fran Suarez sosyal medyanın yeni gözdelerinden. Instagram'da50 bin takipçisi olan Suarezhakkında dünyanın enseksi hemşiresi yorumlarıyapılıyor. Aynı zamanda modellik de yapan 27 yaşındaki Suarez, ünlü markaların reklamlarında boy göstererek şöhretine şöhret kattı. Yakışıklı hemşire çalıştığı hastanenin yanısıra spor salonundan da fotoğraflar paylaşıyor. Fran Suarez aynı zamanda sosyal medya hesabından sağlıklı beslenme ve sporla ilgili tavsiyeler de veriyor.
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