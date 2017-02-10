Netanyahu hala şokta

İngiliz BaşbakanTheresa May ilegörüşmek içinDowning Caddesi'ndebulunan 10 numaralıbaşbakanlıkkonutuna giden Netanyahu,bir süre kapının açılmasınıbeklerken utancını saklamakiçin de çevredekilere el salladı.Netanyahu'nun İngiltereziyareti Filistin destekçisigruplar tarafından daprotesto edilirken, kapıda5 dakika beklemesiİsrailliler'i rahatsız etti.İsrail medyası, bunu 'Küstahlık'olarak yorumladı. İsrailli yetkililerise durumu kurtarmak için,"Netanyahu, 5 dakika erkengittiği için bu durum yaşandı.Sayın May ile yapılan görüşmeson derece sıcak bir ortamdagerçekleşti" açıklamasını yaptı.Netanyahu'nun da yaşanan olaynedeniyle büyük bir şaşkınlıkiçinde olduğuna dikkat çekildi.
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