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hala şokta

Netanyahu hala şokta
İngiliz Başbakan Theresa May ile görüşmek için Downing Caddesi'nde bulunan 10 numaralı başbakanlık konutuna giden Netanyahu, bir süre kapının açılmasını beklerken utancını saklamak için de çevredekilere el salladı. Netanyahu'nun İngiltere ziyareti Filistin destekçisi gruplar tarafından da protesto edilirken, kapıda 5 dakika beklemesi İsrailliler'i rahatsız etti. İsrail medyası, bunu 'Küstahlık' olarak yorumladı. İsrailli yetkililer ise durumu kurtarmak için, "Netanyahu, 5 dakika erken gittiği için bu durum yaşandı. Sayın May ile yapılan görüşme son derece sıcak bir ortamda gerçekleşti" açıklamasını yaptı. 'nun da yaşanan olay nedeniyle büyük bir şaşkınlık içinde olduğuna dikkat çekildi.
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