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Çözüm umudu

Çözüm umudu
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Anastasiadis, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık dört saat görüştü. Akıncı, "Türk tarafının attığı adımlara karşı Rum tarafının da artık daha gerçekçi, daha makul, istekli, ve söylemlerinde dikkatli olduğunu gördüm" dedi.
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