Apple üssü!

2011’de ölen Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın “Apple Kampüsü 2” adını verdiği şirketin yeni merkez üssünün açılmasına birkaç ay kaldı... ‘Uzay üssü’nü anımsatan bu özel birim, “yeni dünyanın merkezi olacak” şeklinde yorumlandı.
ABD'nin California eyaletinin Cupertino kentinde, her anlamda sıradışı olan bir inşaat tamamlanmak üzere... 2011 yılında, Jobs henüz hayatta iken mimari planları tamamlanan yapının 2015 yılında bitirilmesi öngörülüyordu. Ancak "uzay üssü"ne benzetilen projenin 2 yıl gecikmesinde, belediyedeki onay sürecinin yanı sıra, Apple'ın ince eleyip sık dokuması da etkili oldu. Öyle ki, ilk olarak inşaatı üstlenen iki firma proje devam ederken pes etti. Çünkü Apple yetkilileri, 'kusursuz' talepleri sürekli arttırdı. Jobs, ölmeden kısa bir süre önce, "Bu özel yer, dünyanın enözel noktası olacak. Çünkü Apple, geleceğede damga vuracak. Yaşam biçimini içinealacak bu özel yapı, diğer şirketlerin dehayal gücünü ileriye taşıyacak. İmkansızınolmadığını kanıtlayacak bir merkez üssühayal ediyorum" demişti.
'Apple Kampüsü 2'nin özellikleri şöyle:
- 4 katlı dairesel yapınınbüyüklüğü 260 binmetrekare.
-1 milyar doları aşacağı tahmin edilen iç mimari ile birlikte toplam maliyet 5 milyar dolar.
- İlk etapta 14 bin200 Apple çalışanı binayataşınacak.
- Aynı anda 25 bin kişi çalışabilecek.
- Dairesel yapı dünyanın en büyükkavisli camıyla çevrelenecek.
- Binada her nokta otomatik sensörlerle çalışıyor.
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