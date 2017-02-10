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üssü!

2011’de ölen ’ın kurucusu Steve Jobs’ın “Apple Kampüsü 2” adını verdiği şirketin yeni merkez üssünün açılmasına birkaç ay kaldı... ‘Uzay üssü’nü anımsatan bu özel birim, “yeni dünyanın merkezi olacak” şeklinde yorumlandı.

Apple üssü!
ABD'nin eyaletinin Cupertino kentinde, her anlamda sıradışı olan bir inşaat tamamlanmak üzere... 2011 yılında, Jobs henüz hayatta iken mimari planları tamamlanan yapının 2015 yılında bitirilmesi öngörülüyordu. Ancak "uzay üssü"ne benzetilen projenin 2 yıl gecikmesinde, belediyedeki onay sürecinin yanı sıra, Apple'ın ince eleyip sık dokuması da etkili oldu. Öyle ki, ilk olarak inşaatı üstlenen iki firma proje devam ederken pes etti. Çünkü yetkilileri, 'kusursuz' talepleri sürekli arttırdı. Jobs, ölmeden kısa bir süre önce, "Bu özel yer, dünyanın en özel noktası olacak. Çünkü Apple, geleceğe de damga vuracak. Yaşam biçimini içine alacak bu özel yapı, diğer şirketlerin de hayal gücünü ileriye taşıyacak. İmkansızın olmadığını kanıtlayacak bir merkez üssü hayal ediyorum" demişti.

'Apple Kampüsü 2'nin özellikleri şöyle:

- 4 katlı dairesel yapının büyüklüğü 260 bin metrekare.
-1 milyar doları aşacağı tahmin edilen iç mimari ile birlikte toplam maliyet 5 milyar dolar.
- İlk etapta 14 bin 200 Apple çalışanı binaya taşınacak.
- Aynı anda 25 bin kişi çalışabilecek.
- Dairesel yapı dünyanın en büyük kavisli camıyla çevrelenecek.
- Binada her nokta otomatik sensörlerle çalışıyor.
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