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Parkinson’a umut ışığı

Parkinson’a umut ışığı
Harvard Ünviversitesi'ndeki gururumuz , Parkinson hastaları için umut olabilecek bir buluş geliştirdi. Dağdeviren, beyin iğnesi adını verdiği projesiyle ilgili şunları söyledi: Bir beyin iğnesi üzerine çalıştık. Yeni bitti çalışmalarımız. Sonuçları bekliyoruz. En kısa zamanda herkes sonuçlarını öğrenecek.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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