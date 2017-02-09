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Kaslı Barbie

Kaslı Barbie
Rusya'nın Saratov kentinde yaşayan (20), kaslarıyla herkesin ilgisini çekti. İnternette fenomen haline gelen ve Instagram'da 416 bin takipçiye ulaşan Julia, 15 yaşında haltere yöneldi. Julia, şunları söyledi: "Ailem hiçbir zaman bana engel olmaya çalışmadı, her zaman yanımda oldular. Şimdi doğru bir seçim yaptığımın farkındayım."
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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