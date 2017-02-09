Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı ancak yaralıların olduğu bildirildi.
Fransa'da nükleer santralde patlama!
Fransa'nın Flamanville kentinde nükleer santralde patlama meydana geldi. Yaralıların olabileceği fakat ancak sızıntı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Etiketler: Fransa , Flamanville , nükleer santral
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