Yol Durumu
  1. Fransa'yı korkutan patlama!

'da de patlama!

'nın kentinde de patlama meydana geldi. Yaralıların olabileceği fakat ancak sızıntı tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Fransada nükleer santralde patlama!

'nın kuzeyinde bulunan inde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, nükleer sızıntı riskinin bulunmadığı ancak yaralıların olduğu bildirildi.
Etiketler: , ,
  • 09 Şubat 2017, Perşembe 13:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar