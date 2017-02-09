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'den 'a tazminat cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (), kötü hapishane şartlarından dolayı 'a dava açan tutukluları haklı buldu.

AİHMden Yunanistana tazminat cezası

Strazburg merkezli , 'ın Sakız Adası hapishanesinde çeşitli sürelerde alıkonulan 14 tutuklunun "İnsanlık dışı" ve "Aşağılayıcı" koşullarla ilgili şikayetine ilişkin davayı karara bağladı.

AİHM hakimleri oy birliğiyle, Yunanistan'ın aralarında başta Yunan olmak üzere, Türk, Nijerya ve Senegal uyrukluların da bulunduğu 12 kişiye, 5 bin ila 6 bin 700 avro arasında manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Davacılar, söz konusu Yunan hapishanesinde yetersiz sağlık hizmetleri sunulduğunu, hijyen olmadığını ve koğuşların aşırı kalabalık olduğu için yerlerde uyudukları suçlamasında bulunmuştu.

Yunan hükümeti ise iddialara karşı çıkarak, hapishanenin aşırı kalabalık değil, sadece "Bir miktar kapasitesinin üzerinde" olduğunu iddia etmişti.
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  • 09 Şubat 2017, Perşembe 20:20
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