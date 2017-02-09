ABD olimpiyat takımındaki başörtülü ilk sporcu olarak tarihe geçen Muhammed, California eyaletindeki bir konferansta yaptığı konuşmada, birkaç hafta önce ABD'ye girerken havalimanında yaşadıklarını anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı getiren kararnamesinin etkilerinin konuşulduğu konferansta Muhammed, "Birkaç hafta önce gümrükte birkaç saat alıkonuldum. Sebebini bilmiyorum ama Müslümanım ve Arapça bir ismim var. ABD Olimpiyat takımını temsil etsem de bu durum nasıl göründüğünüzü ve insanların sizi nasıl algıladığını değiştirmiyor." diye konuştu.

İnsanların genellikle söz konusu 7 ülke üzerinden vize yasağını tartıştıklarını ancak sorunun ondan önce de var olduğunu ve daha geniş kitleleri etkilediğine dikkati çeken Muhammed, kendisinin başörtülü bir sporcu olarak yaşadıklarının sadece bir örnek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump ile konuşma imkanı olsa kendisine ne söylemek istediği sorulan Muhammed, Müslüman toplumun sorunlarına duyarsız olunmaması gerektiğini dile getirdi. Muhammed, "Dayanışma içinde olursak daha güçlü oluruz." ifadesini kullandı.

Brezilya'nın Rio kentinde geçen yaz düzenlenen olimpiyat oyunlarında eskrim dalında yarışan Muhammed, ABD adına olimpiyatlara katılan ilk Müslüman başörtülü sporcu olmuş ve bronz madalya kazanmıştı.

Muhammed, eskrim sporuna başörtülü olarak başladığı zaman da ABD adına bu dalda yarışan ilk Müslüman başörtülü kadın olarak tarihe geçmişti. Biyografisinde, "Olimpiyatlarda yarışarak din, ırk veya cinsiyetin insanların hedeflerine ulaşmada engel olmadığını göstermek istiyorum." diyen Muhammed, olimpiyatlardaki başarısıyla dikkati çekmişti.