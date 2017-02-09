30 yıl hapis cezası

ABD'nin Florida eyaletindeki camiyi kundaklayan Joseph Michael Schreiber'e 30 yıl hapis 10 bin dolar da para cezası verildi. Schreiber, 12Haziran'da Orlando'da bir gecekulübünde 49 kişinin ölümüneve 53 kişinin yaralanmasınayol açan Afganistan asıllı OmarMateen'in gittiği belirtilen camiyiateşe vermişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Schreiber'inavukatları, verilen cezanın ağırolduğunu söylediği anda mahkemesalonundakilerden sözlü tepki aldı.
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