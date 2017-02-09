30 yıl hapis cezası

ABD'nin Florida eyaletindeki camiyi kundaklayan Joseph Michael Schreiber'e 30 yıl hapis 10 bin dolar da para cezası verildi. Schreiber, 12 Haziran'da Orlando'da bir gece kulübünde 49 kişinin ölümüne ve 53 kişinin yaralanmasına yol açan Afganistan asıllı Omar Mateen'in gittiği belirtilen camiyi ateşe vermişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Schreiber'in avukatları, verilen cezanın ağır olduğunu söylediği anda mahkeme salonundakilerden sözlü tepki aldı.