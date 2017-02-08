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  1. İsrail uçakları sivilleri bombaladı

falan olduk

’da görevi yapan iki asker, silahlarını araçlarında bırakıp kahvaltıya gitti. Hırsızlar araca girip özel yapım silahları çaldı. Halk isyan etti: Teröristlere elinizle silah veriyorsunuz.

OHAL falan olduk
Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü Paris saldırılarının ardından Olağanüstü Hal ile yönetilen 'da ilginç bir olay yaşandı. Özel Kuvvetler'e bağlı çalışan iki asker, kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdı. Olayın geçtiğimiz perşembe günü ülkenin kuzeybatısındaki La Vespilliere bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Hırsızlığın gerçekleştiği sırada, askerlerin bir McDonalds'a girerek kahvaltı yaptığı ve silahlarını araçta bıraktıkları belirtildi. Hırsızlar aracın camını kırarak silahları ve yüzlerce mermiyi çaldı. Yapılan helikopter destekli operasyonda hırsızların aracı ele geçirilirken, silahlar ve hırsızlar henüz bulunamadı. Ülke çapında birçok noktada kayıp silahların bulunması için operasyon yapılırken, Fransız halkı ise sosyal medyada "Teröristlere silahları kendimiz teslim ediyoruz" diyerek özel harekat askerlerine isyan etti.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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