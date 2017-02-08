OHAL falan olduk

Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü Paris saldırılarının ardından Olağanüstü Hal ile yönetilen Fransa'da ilginç bir olay yaşandı. Özel Kuvvetler'e bağlı çalışan iki asker, kahvaltı yaparken silahlarını çaldırdı. Olayın geçtiğimiz perşembe günü ülkenin kuzeybatısındaki La Vespilliere bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Hırsızlığın gerçekleştiğisırada, askerlerin bir McDonalds'a girerekkahvaltı yaptığı ve silahlarını araçtabıraktıkları belirtildi. Hırsızlar aracın camını kırarak silahları ve yüzlerce mermiyi çaldı. Yapılan helikopter destekli operasyonda hırsızların aracı ele geçirilirken, silahlar ve hırsızlar henüz bulunamadı. Ülke çapında birçok noktada kayıp silahlarınbulunması için operasyon yapılırken, Fransızhalkı ise sosyal medyada "Teröristleresilahları kendimiz teslim ediyoruz" diyereközel harekat askerlerine isyan etti.
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