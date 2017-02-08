İsrail uçakları sivilleri bombaladı

İsrail, barış istemediğini bir kez daha gösterdi. İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine 14 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi. Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e saldırılara devam etmesine karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, olayların büyümesi durumunda direnişçilerin harekete geçeceği ifade edildi.
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