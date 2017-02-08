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uçakları sivilleri bombaladı

İsrail uçakları sivilleri bombaladı
İsrail, barış istemediğini bir kez daha gösterdi. ordusunun 'nin çeşitli bölgelerine 14 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 3 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda binanın zarar gördüğü belirtildi. Hamas hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e saldırılara devam etmesine karşı uyarıda bulunuldu. Açıklamada, olayların büyümesi durumunda direnişçilerin harekete geçeceği ifade edildi.
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  • 08 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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