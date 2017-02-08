Fransa'da bir metro istasyonunda elektrik arızası sebebiyle patlama meydana geldi. Patlama sesi terör saldırısı şüphesiyle kısa sürede büyük bir paniğe neden olurken olayın aslı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamayla ortaya çıktı.
Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada olayın bir terör saldırısı olmadığı elektrik arızasından dolayı bir patlama meydana geldiği ifade edildi.
Meydana gelen elektrik arızasından dolayı 2 kişi hafif bir şekilde yaralanırken dumandan etkilenen 6 yolcu da yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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