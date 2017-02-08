4 trilyon dolarlık adam

İsviçreli işadamı Francisco Fernandez'in adı pek duyulmadı... Ancak 53 yaşındaki Fernandez, 4 trilyon dolardan sorumlu. Fernandez çok az bilinen Avaloq adlı şirketin kurucusu ve yönetcisi. 2 bin 500 çalışanı bulunan Avaloq dünyanın en büyük bankacılık yazılım şirketlerinden biri. Şirketin sistemleri, aralarında İş Bankası, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS ve Nomura'nın da bulunduğu 450'den fazla banka tarafından alındı. Bankaları siber saldırılara karşı koruyan Avaloq, yazılımlarının yeteri kadar güvenli olması amacıyla İsrail'deki yüksek teknoloji şirketlerine, kendi sistemlerine saldırması için para ödemeye başladı. Birçok kişi, Fernandez'in ulaştığı bilgileri görmek için her yolu denedi. Çünkü Fernandez, "Hangi işadamının kaç doları var" sorusunun cevabını bilen tek isim. Fernandez'in koruması 40 özel eğitimli asker. Evinin girişi ve çıkışı 16 güvenlik şifresiyle korunmakta.