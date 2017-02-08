4 trilyon dolarlık adam

İsviçreli işadamı Francisco Fernandez'in adı pek duyulmadı... Ancak 53 yaşındaki Fernandez, 4 trilyon dolardan sorumlu. Fernandezçok az bilinen Avaloqadlı şirketin kurucusu veyönetcisi. 2 bin 500 çalışanıbulunan Avaloq dünyanınen büyük bankacılık yazılımşirketlerinden biri. Şirketin sistemleri, aralarında İşBankası, HSBC, Barclays,Deutsche Bank, SocieteGenerale, UBS ve Nomura'nın da bulunduğu 450'den fazla banka tarafından alındı. Bankaları siber saldırılara karşı koruyan Avaloq, yazılımlarının yeteri kadar güvenli olması amacıyla İsrail'deki yüksek teknoloji şirketlerine, kendi sistemlerine saldırması için para ödemeye başladı. Birçok kişi, Fernandez'in ulaştığı bilgileri görmek için her yolu denedi. Çünkü Fernandez, "Hangiişadamının kaç doları var" sorusunun cevabını bilen tek isim. Fernandez'in koruması 40 özel eğitimli asker. Evinin girişi ve çıkışı 16 güvenlik şifresiyle korunmakta.
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