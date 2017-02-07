Trump kazandı

Tarihi Super Bowl’ı efsane dönüşle New England Patriots kazandı. Devre arası Lady Gaga, Trump’ı eleştirirken şampiyon takımın efsane oyuncusu ve Trump’ın en büyük destekçisi Tom Brady, “Zafer inananlarındır” dedi...
Bu yıl 51'incisi düzenlenen Super Bowl, tarihe geçti... Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) sezonun en başarılı müdafaa takımı New England Patriots, en başarılı hücum takımı Atlanta Falcons'ı 25 sayı geriden gelerek tarihte ilk defa uzatmaya giden bir Super Bowl maçının sonunda 34-28 mağlup etti. Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan NRG Stadı'nda oynanan mücadeleye, bu sene ligin "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ve "Yılın En iyi Hücum Oyuncusu" ödüllerine layık görülen Falcons takımının oyun kurucusu Matt Ryan, sonraki çeyreklerde sahada kayboldu. Ancak maçın üçüncü çeyreğinde tecrübeli oyun kurucu 39 yaşındaki Tom Brady, başarılı paslarıyla takımını sırtlayarak ivmeyi New England Patriots yönüne çevirdi. Dördüncü çeyrekte 16 başarılı pasla takımına 196 yard kazandıran Brady, maçın bitimine 1 dakikadan az bir süre kala skoru 28-28'e getirerek mücadeleyi uzatmaya taşıdı. Tarihte uzatmaya giden ilk Super Bowl mücadelesinde, Patriots uzatmanın ilk dakikalarında 6 sayılık "touchdown" kaydederek 51'inci Super Bowl'dan zaferle ayrılmayı başardı.
MAÇTAN NOTLAR:
♦ 72 bin kişi statta, 850 milyon kişi ekranlarda izledi
♦ 180 ülkede canlı olarak yayınlandı
♦ ABD eski Başkanı George H.W. Bush eşi Barbara Bush'la geldiği Super Bowl maçı öncesinde yazı tura attı
♦ Maçın devre arası şovunu Lady Gaga sergiledi
♦ Maç önündeki 30 saniyelik reklam için 4.5 milyon dolar ödendi
♦ Super Bowl sırasında 1 milyar 330 milyon tavuk kanadı, 4.7 milyon kilo patates cipsi, 2 milyon kilo patlamış mısır tüketildi
♦ 11 milyon pizza siparişi verildi
♦ Geçtiğimiz yıl Super Bowl'da yasal yollardan 119.4 milyon dolar bahis oynanmıştı. Bu yıl yüzde 10 artış olduğu iddia edildi
* Tom Brady, "Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Efsane bir zafer elde ettik" dedi.
* Tom Brady'yi desteklemek için stadyumda bulunan süper model Gisele Bündchen, eşi Super Bowl LI MVP ödülünü kazanınca çılgınlar gibi sevindi.
* SHAQ'A DEĞİL GERÇEK
ABD'li şampiyon jimnastikçi Simone Biles ile basketbolcu Shaquille O'Neal, maç öncesi bir araya geldi. 1,45 metre boyundaki Biles ile 2,16 metrelik NBA yıldızı yan yana durunca ortaya bu fotoğraf çıktı.
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