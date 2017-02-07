Yol Durumu
  1. Kraliçe Elizabeth ‘Taht'a yapıştı!
  2. AB'den "Biz duvar örmüyoruz" savunması

M

Malmanya
Terörün her türlüsüne destek veren 'nın son vukuatı 'Yok artık' dedirtti. Almanya'nın hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı , Demirtaş'ı, cezaevinde olduğunu bilmesine rağmen dayanışma amacıyla 12-13 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek konferansa onur konuğu olarak davet etti. Daha önce de görüştüğü Demirtaş'a 'Sevgili Selahattin' diye seslenen bakan "Seni aramızda görmek için sabırsızlanıyorum" diye seslendi. Gabriel'in mektubunu yanıtlayan HDP, Demirtaş'ın yerine firari vekil Tuğba Hezer'in davete geleceğini söyledi.
Etiketler: , ,
  • 07 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar