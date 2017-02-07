Terörün her türlüsüne destek veren Almanya'nın son vukuatı 'Yok artık' dedirtti. Almanya'nın hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Demirtaş'ı, cezaevinde olduğunu bilmesine rağmen dayanışma amacıyla 12-13 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek konferansa onur konuğu olarak davet etti. Daha önce de görüştüğü Demirtaş'a 'Sevgili Selahattin' diye seslenen bakan "Seni aramızda görmek içinsabırsızlanıyorum" diye seslendi. Gabriel'in mektubunu yanıtlayan HDP, Demirtaş'ın yerine firari vekil Tuğba Hezer'in davete geleceğini söyledi.
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