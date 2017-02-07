Kraliçe Elizabeth ‘Taht'a yapıştı!

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth tahtta 65'inci yılını doldurdu. İngiltere kraliyet tahtında bu kadar uzun süre kalma unvanını alan Kraliçe, "Safir Jübilesi" olarak adlandırılan yıldönümü için kutlama istemedi. Kraliyet ofisi ise 91 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in 2014'te, 1947'de Kral Altıncı George tarafından düğün hediyesi olarak kendisine verilen safir mücevheri takarken çekilen bir portresini yayımladı. Fransız magazin dergisi Paris Match de bu özel günün anısına Kraliçe'nin doğduğu 1926'dan bu yana hayatı boyunca çektirdiği çok özel fotoğraflara web sitesinde sitesinde yer verdi. Independent gazetesi oldukça ilginç kurallarla hâkimiyetini, Kraliçe'nin halen pek çok kişi tarafından bilinmeyen 7 yetkisine haberinde yer verdi.

1. BÜTÜN YUNUSLAR KRALİÇE'YE AİT: Kraliçe Elizabeth Birleşik Krallık dâhilindeki 15 ülkenin denizlerinde yaşayan yunusların sahibi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bu balıkları avlamak yasak. Kral II. Edward'ın "kraliyet balıkları" olarak nitelendirdiği balinaları, yunusları ve mersinbalıklarını kraliyet ailesine ait olduğuna dair çıkardığı kanun Kraliçe'ye bu hakkı veriyor.



2. KUĞULAR DA ONUN: Kraliçe ayrıca Birleşik Krallık ülkelerindeki tüm kuğuların da sahibi olarak kabul ediliyor. Kraliçe'nin kuğuların sahibi olmasını sağlayan kanun ise yine "kraliyet balıkları" kanununa dayanıyor.



3. EVLİLİKLERE ONAYI ŞART: Kraliyet ailesinin hiçbir üyesi Kraliçe'nin onayı olmaksızın evlenemiyor.



4. EHLİYETİ YOK: Kraliçe 2'nci Elizabeth araç sürmek için ehliyet ve plakaya ihtiyaç duymuyor.



5. PASAPORTU YOK: Kraliçe'nin yurtdışı seyahatleri için yasal olarak pasaporta ihtiyacı yok ve sınırlardan özgürce geçebiliyor. Zira İngiliz pasaportları onun adına çıkarılıyor.



6. DİKTATÖRLÜK İLAN EDEBİLİR: Kraliçe'nin bilinmeyen yetkileri arasında belki de en önemlisi istediği zaman diktatörlük ilan edebilmesi ve meclisi feshedebilmesi.



7. DÜNYA'NIN 6'DA BİRİ ONUN HÂKİMİYETİNDE: Kraliçe'nin hâkimiyetinde 26 milyon 709 bin 252 kilometre karelik toprak bulunuyor. 32 ülkenin Kraliçesi olan 2'nci Elizabeth, 7 milyar 404 milyonluk dünya nüfusunu çeyreğinin yaşadığı 54 üyelik İngiliz Milletler Topluluğu'nun da lideri.