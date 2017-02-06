Trump: İran 1 numaralı terörist devlettir

ABD Başkanı Donald Trump İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak niteleyerek, önceki yönetimin Tahran'la imzaladığı anlaşmayı "hayatımda imzalandığını gördüğüm en kötü anlaşma." diye eleştirdi.
Trump Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'e konuştu.
Barack Obama yönetimini P5+1 ülkeleriyle, İran ile imzaladıkları nükleer anlaşmasının hayatında gördüğü en kötü anlaşma olduğunu ifade eden Trump, Obama yönetiminin hiçbir sebep yokken imzaladığını söyledi.
Anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya "göreceğiz" cevabını veren Trump, "Şunu söyleyebilirim, ülkemiz onların umurunda değil. Onlar bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.
Trump, şöyle devam etti: "Ülkemize saygıları yok. Şimdi artık hep beraberiz deselerdi anlardım ve anlaşmaya bağlı kalırdım ama tam tersi oldu. Cesaretlendiler ki uçaklarımızı takip ediyorlar, küçük botları ile gemilerimizin etrafında dönüyorlar ve böyle bir anlaşma yapacak kadar aptal birilerinin olduğuna inanamadıkları için bize olan saygılarını yitirdiler."
"ÜLKEMİZ DE MASUM DEĞİL"
Trump, O'Reilly'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saygı duyup duymadığı sorusuna "Evet, Putine saygı duyuyorum." dedi.
Ancak, Putin'e saygı duyuyor olmasının onunla iyi ilişkiler kuracağı anlamına gelmediğinin altını çizen Trump, şöyle devam etti:
"O ülkesinin lideri. Rusya ile iyi geçinmek iyi geçinmemekten daha iyidir diyorum. Ve Rusya'da büyük bir mücadele olan DEAŞ ve İslami terörizm konusunda bize yardım ederse bu iyi bir şey ve onunla iyi geçiniriz ama bilmiyorum."
O'Reilly'nin "Putin bir katil" çıkışına ise Trump "Pek çok katil var. Bizde de çok katil var. Ülkemizin o kadar masum olduğunu mu düşünüyorsun?" cevabını verdi.
Sunucunun ABD'nin yöneticilerinizden katil olan kimseyi bilmediğini ifade etmesi üzerine Trump, ABD'nin de çok fazla hata yaptığını, başından beri kendisinin Irak savaşına karşı olduğunu ve o savaşta çok fazla insanin öldürüldüğünü söyledi.
SEÇMEN KAYITLARINDAKİ USULSÜZLÜK
Seçmen kayıtlarındaki usulsüzlük iddialarına da değinen Trump, birçok kişinin kendisinin üç milyon civarında usulsüz seçmen kaydının yapıldığı iddiasına katıldığını söyledi.
Bazı eyaletlerde ölülerin seçmen olarak gösterildiğini, bazı kişilerin iki eyalette seçmen kaydı yaptırdığını, iki eyalette de oy kullandığını, hatta vatandaş olmayanların seçmen kaydı yaptırdığını savunan Trump, konuyu kuracağı bir komisyonla inceleteceğini söyledi.
Trump, şu ifadelere yer verdi: "Başkan Yardımcısı (Mike) Pence'in başkanlık edeceği bir komisyon kuracağım ve her şeyi çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz."
kalan karakter 1000
abd de bir numara teroristlerin patronu
sayin trump yerden goye kadar hakli iran terorist bir ulke ama abd de terorist bir ulke
BİZDE BİR ATASÖZÜ VAR TENCERE TENCEREYE DEMİŞ'Kİ DİBİN NE KARA ULAN BİRBİRİNİZDEN NE FARKINIZ VAR BİRİNCİLİKTE YARIŞIYORSUNUZ.
kendisi sankı geri :))
valla yalanda değil hani ,esad verdikleri destek ,yenilir yutulur cinsten değil ,iran bencede terörist lerin en büyük destekçisi , obama hükümetide çok şerefsizdi ,,
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.