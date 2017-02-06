Son moda tepki

Melania ile 'Lady'lik yarışı' içerisinde olan Ivanka Trump'a kötü haber geldi. Babası, Amerika'nın istenmeyen başkanı ilan edilen Ivanka'nın kıyafet markası da boykot edildi! Üstelik bunu gerçekleştiren internet üzerinden kıyafet satışı yapan Nordstrom isimli çevrimiçi mağaza idi. Daha önce Ivanka'nın markasına ait koleksiyona yer veren internet mağazasının 20 Ocak'tan sonra söz konusu koleksiyonu sitesinden kaldırması dikkat çekti. Firmanın sözcüsü, tepkilerin ardından Ivanka Trump ile ilişkilerini sonlandırdığını ve koleksiyonu sitelerinden kaldırdığını söyledi. Sitede Ivanka Trump'ın isminin aratıldığında göz dolduran koleksiyon yerine yalnızca 4 ayakkabının çıkması ise 'Babası nedeniyle Ivanka da boykot ediliyor' iddialarını gündeme getirdi.
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