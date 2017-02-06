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'dan 'ye uyarısı

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, - arasındaki nükleer anlaşma için "bozulmamış bir anlaşma üzerinde oynamanın çok riskli" olacağını ifade etti.

Rusyadan ABDye İran uyarısı
Washington ile Tahran arasındaki Temmuz 2015'ten bu yana devam eden ve Iran'ın nükleer silahsızlanmasına karşın, 'nin bazı konulardaki yaptırımları kaldırdığını açıklamasının ardından, Donald Trump yönetiminde yeniden gerilen iki ülke ilişkilerine 'dan uyarı geldi.

Rusya, İki ülke arasındaki "nükleer" konusundaki anlaşmanın yeniden gündeme getirilmesini "riskli" bulduğunu ifade ederek ABD'yi uyardı.

Nükleer anlaşmasıyla BM Atom Enerjisi Kurumu'nun askeri üslere girişine izin verdi, ayrıca uranyum kullanımını da azalttı. Oack ayında ise Obama bir başkanlık kararnamesi yayınlayarak İran'a yönelik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı. Rusya aynı dönemde ise Birleşmiş milletler Güvenlik Konseyi'nin özel izni ile silah teslimatlarının mümkün olabileceğini savunmuştu. ABD'nin ülkeye uyguladığı silah ambargosu ise sürüyor.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 18:48
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