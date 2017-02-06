Yol Durumu
  1. First pembe!

May’e yakın takip!

May’e yakın takip!
İngiltere Başbakanı , geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret etti. Amerika'nın başkenti Washington'dan Türkiye'ye gelen May'in uçağında büyük bir güvenlik açığı olduğu tespit edildi! Buna göre Başbakanın yolculuk sırasında uçağında bulunan uydu vericisinin açık bırakıldığı belirlendi. Hatta iddialara göre May'in uçağının yönü, hızı ve konumu Flightradar24 isimli internet sitesinde canlı olarak verildi. Uzmanlar, vericinin açık bırakılmasının ciddi bir güvenlik açığı olduğunu söyledi.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar