May’e yakın takip!

İngiltere Başbakanı Therasa May, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi ziyaret etti. Amerika'nın başkenti Washington'dan Türkiye'ye gelen May'in uçağında büyük bir güvenlik açığı olduğu tespit edildi! Buna göre Başbakanın yolculuk sırasında uçağında bulunan uydu vericisinin açık bırakıldığı belirlendi. Hatta iddialara göre May'in uçağının yönü, hızı ve konumu Flightradar24 isimli internet sitesinde canlı olarak verildi. Uzmanlar, vericinin açık bırakılmasının ciddi bir güvenlik açığı olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.