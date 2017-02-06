Hepimiz katiliz!

Çiçeği burnunda Başkan Donald Trump’ın, Fox News’e verdiği röportaj tüm dünyayı titretti! Trump, gazetecinin ‘Putin bir katil’ sözüne ‘Bizim de birçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun? Ülkemizin masum olduğunu mu?’ diye cevap verdi
Amerika'nın 45'inci Başkanı Donald Trump, bütün teorileri alt üst etti. Seçimi kazanmasının ardından aykırı tavrı ve sivri diliyle herkese haddini bildirdi. Trump'ın, diğer ABD liderlerinin aksine Rusya Devlet Başkanı Putin ile olan yakın ilişkisi, başta derin Amerika olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini gerdi! Dünyanın konuştuğu lider, son olarak Amerikan kanalı Fox News'ten Bill O'Reilly'e röportaj verdi. Röportaj'ın kanalda yayınlanmadan önce bir kısmı, Fox News'in sosyal medya hesabında gösterildi. Röportajın paylaşılan bölümünde özelliklePutin ile Trump'ın ilişkisinin masayayatırılması dikkat çekti. Amerika'nın yeni Başkanı Trump, O'Reilly'nin "Putin'e saygıduyuyor musunuz?" sorusunu olumlu yanıtlayarak şunları söyledi: "Birçok insana saygı duyuyorum. Ama bu onunla birlikte hareket edeceğim anlamına gelmiyor. O ülkesinin lideri. Rusya'yla birlikte hareket etmenin, etmemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya, DEAŞ'a ve terörizme karşı bizimle birlikte mücadele edecekse, bu iyi bir şey. Onunla beraber hareket edecek miyim? Hiçbir fikrim yok." Trump'ın Putin hakkında söylediğiolumlu ifadelere tahammül edemeyen O'Reilly, "Ama o bir katil. Putin bir katil" sözleriyle araya girdi. Trump ise gazetecinin bu sözlerine manidar bir cevap verip şunları söyledi: "Çok fazla katil var. Bizim debirçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun?Ülkemizin masum olduğunu mu?"
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ABD, Avrupa`nin-Israil`in Katil-Barbarlarindan olusan bir Kitadir!
trump doğru söylemiş dünyanın en büyük katili abd dir 6 milyon Müslüman öldürdü yalnız
Evet Sayin Trump ABD =ISRAIL de katil devletlerin arasindadir dediginiz gibi..
gazeteci isini yapacagina yorum yapiyo bunlar hep robotlasmis mahlukatlar uzaktan kumandali bu soysuzlarin sonu geldi insanlik bunlari tanidi ve de bitirecektir bu virusleri,.!!
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