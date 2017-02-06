Yol Durumu
  1. Son moda tepki
  2. NATO'dan sürpriz Irak kararı

Hepimiz katiliz!

Çiçeği burnunda Başkan ’ın, Fox News’e verdiği röportaj tüm dünyayı titretti! Trump, gazetecinin ‘ bir katil’ sözüne ‘Bizim de birçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun? Ülkemizin masum olduğunu mu?’ diye cevap verdi

Hepimiz katiliz!
Amerika'nın 45'inci Başkanı , bütün teorileri alt üst etti. Seçimi kazanmasının ardından aykırı tavrı ve sivri diliyle herkese haddini bildirdi. Trump'ın, diğer ABD liderlerinin aksine Rusya Devlet Başkanı ile olan yakın ilişkisi, başta derin Amerika olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini gerdi! Dünyanın konuştuğu lider, son olarak Amerikan kanalı Fox News'ten Bill O'Reilly'e röportaj verdi. Röportaj'ın kanalda yayınlanmadan önce bir kısmı, Fox News'in sosyal medya hesabında gösterildi. Röportajın paylaşılan bölümünde özellikle Putin ile Trump'ın ilişkisinin masaya yatırılması dikkat çekti. Amerika'nın yeni Başkanı Trump, O'Reilly'nin "Putin'e saygı duyuyor musunuz?" sorusunu olumlu yanıtlayarak şunları söyledi: "Birçok insana saygı duyuyorum. Ama bu onunla birlikte hareket edeceğim anlamına gelmiyor. O ülkesinin lideri. Rusya'yla birlikte hareket etmenin, etmemekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya, DEAŞ'a ve terörizme karşı bizimle birlikte mücadele edecekse, bu iyi bir şey. Onunla beraber hareket edecek miyim? Hiçbir fikrim yok." Trump'ın Putin hakkında söylediği olumlu ifadelere tahammül edemeyen O'Reilly, "Ama o bir katil. Putin bir katil" sözleriyle araya girdi. Trump ise gazetecinin bu sözlerine manidar bir cevap verip şunları söyledi: "Çok fazla katil var. Bizim de birçok katilimiz var. Ne düşünüyorsun? Ülkemizin masum olduğunu mu?"
Etiketler: ,
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
UzakSes UzakSes

ABD, Avrupa`nin-Israil`in Katil-Barbarlarindan olusan bir Kitadir!

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.02.2017 11:28
ihsan ihsan

trump doğru söylemiş dünyanın en büyük katili abd dir 6 milyon Müslüman öldürdü yalnız

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 06.02.2017 08:34
Adil Adil

Evet Sayin Trump ABD =ISRAIL de katil devletlerin arasindadir dediginiz gibi..

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 06.02.2017 06:31
vtnds vtnds

gazeteci isini yapacagina yorum yapiyo bunlar hep robotlasmis mahlukatlar uzaktan kumandali bu soysuzlarin sonu geldi insanlik bunlari tanidi ve de bitirecektir bu virusleri,.!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 06.02.2017 05:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar