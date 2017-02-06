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First pembe!

First pembe!
20 Ocak'taki başkanlık töreninin ardından sırra kadem basan , Cumartesi günü, eşi Donald Trump'la tatile çıktı. Çift tercihini Florida'dan yana kullandı. Bir anda dünyanın en gözde çiftleri arasına giren Trump çifti burada, Kızıl Haç Galası'na katıldı. Şıklığıyla modacılardan tam not alan First Lady, gecede giydiği pembe elbisesiyle göz kamaştırdı. Melania'nin mücevherleri de büyük beğeni aldı.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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