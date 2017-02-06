Yol Durumu
  1. Malmanya
  2. Merkel'e kötü haber

'den "Biz örmüyoruz" savunması

Suriye'de savaştan kaçan ları Avrupa'ya almamak için sınıra ve çit ören , göz göre göre yalan söyledi. Federica Mogherini, sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini önlemeye dönük politikalarının, ABD'nin yaptığı gibi duvar örmek değil, sığınmacı akışını yönetmek olduğunu savundu.

ABden Biz duvar örmüyoruz savunması

, Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ların AB ülkelerine gelmesini önlemek için Libya'yla vardıkları 200 milyon avroyu da kapsayan anlaşmanın, denizlerde can kaybının önlenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

"BU BİR DUVAR DEĞİL"
Anlaşmaya dair konuşan Mogherini, "Bizim yöntemimiz, bunu net bir şekilde ifade etmek isterim, sığınmacı akışını yönetmek. Bu bir değil, insanları dışarda tutmak değil. Başka tür bir yöntem, yönetmesi oldukça karmaşık olan bir konuyu, insan haklarını ve suç örgütleri ile mücadeleyi önceleyerek yönetmeyi amaçlayan Avrupa yöntemi." dedi.

"DİĞER TARZLARIN TAMAMEN AKSİ"
Bu yöntemde, sığınmacıların geldiği ve transit olarak kullandığı ülkelerin yanı sıra uluslarası kurumlarla iş birliği yaptıklarını ifade eden Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme kararı ve sığınmacı almaya karşı tavrına atıfta bulunarak, "Dolayısıyla bu, bugünlerde gördüğünüz diğer tarzların tamamen aksi." ifadesini kullandı.

AB'NİN DUVARLARI
AB ülkelerinin liderleri, 3 Şubat'ta dönem başkanı Malta'da bir araya gelerek ve Libya'dan Avrupa'ya olan sığınmacı akışını durdurmak amacıyla hazırlanan bir paket üzerinde anlaşmaya varmıştı. Paket, Libya sahil güvenlik birimlerine eğitim vermek ve 200 milyonluk yardım ile ülkedeki sığınmacı kamplarının durumlarının iyileştirilmesi için destekte bulunmayı kapsıyor.

AB üyesi Macaristan, izinsiz sığınmacı geçişlerine karşı duvar, Avusturya da çit örmüştü.

Ayrıca, aralarında Almanya'nın da olduğu bazı AB ülkeleri, sığınmacıların topraklarına gelişini önlemek için Schengen'i askıya almıştı.
Etiketler: , , ,
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 21:42
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
ilem ilem

alamanin motoru dasbasina otururrr

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.02.2017 00:54
daymann daymann

AVRUPADA YALAN IBDETTIR SÖZLERI NASIL AGIZLARINDA CEVIRIYORLAR TEL ÖRGÜLER CEKERERK ASKERIYEYI SINIRLARA DIZEREK SIGINMACILARI KOVMAK SIMDI YÖNETMEK OLARAK INANDIRILMAYA CALISIYOR TERÖRIST EVRUPA.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2017 22:48
izlenimler izlenimler

FakeDemokrasi ,Fake insanlar, Fake insanhaklari, Fake özgürlük FakeFace, Fakebook, Faketwit

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.02.2017 22:15
Ramba Samba Ramba Samba

Mogherini: insan haklarını ve suç örgütleri ile mücadeleyi önceleyerek yönetmeyi amaçlayan Avrupa yöntemi ---->TEL ÖRGÜLÜ Özgürlük, Demokrasi KAMPLARI Ramba Samba kamplari deseydiniz daha uygundu

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 21:50
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar