Amerika'nın45'inci BaşkanıDonald Trump,derin Amerika'nın türlüoyunlarına rağmen 20 Ocak'tagörevine başladı. İlginç tarzıve sivri dili sayesinde herkesintepkisini çekmeyi de başardı.Ülkesinde adeta 'İstenmeyenBaşkan' ilan edilen Trump,dünya liderlerini bile kızdırdı!Çiçeği burnunda Başkan,Amerika futbolu finalininyapıldığı, milyonlarca kişitarafından izlenen Super Bowl'abile damga vurmayı başardı.Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayacakgece Türkiye saati ile gece2 buçukta gerçekleşecekmuhteşem finalde şimdidenTrump'ın katılıp katılmayacağıkonuşulmaya başlandı. Dahaönce 4 defa şampiyon olanNew England takımı ileAtlanta'nın karşılacağı finalmaçı için sporseverler dekesenin ağzını açtı.
TRUMP'I KIZDIRACAK!
Bilet fiyatlarının Türk lirasıile 18 bin TL'den başladığıaçıklandı. MilyonlarcaAmerikalı'yı ekrana kilitleyen ve188.5 milyon kişinin izleyeceğitahmin edilen Süper Bowliçin şimdiden 52 milyar TLharcama yapıldı. Tüketicilerinyüzde 80'inin yiyecek ve içeceksatın alarak Super Bowl'u takipetmesi tahmin edilirken, yüzde11'inin tuttukları takımlarınürünlerini satın alması, yüzde8'inin de yeni bir televizyonalarak müsabakaları izleyeceğisaptandı. Her sene düzenlenenorganizasyonda MichaelJackson, Bruno Mars, KatyPerry gibi isimler de sahne aldı.Bu sene ise Lady Gaga'nınizleyicilerin karşısınaçıkacağı açıklandı. 13 dakikasahnede kalacak olan Gaga,Başkanlık Seçimi dönemindeHillary Clinton'a verdiğidestekle ön plana çıktı. Ünlüşarkıcı, seçimin ardındanTrump'ın başkan seçilmesiniprotesto etmek için sokağaçıkan isimler arasında yeraldı. Tüm bunlar bilinirken,sivri diliyle bilinen Gaga'nınşov sıraında yeni Başkanile ilgili ağır eleştirilerdebulunabileceği ihtimallerigündemlerde yer almayabaşladı. Trump, dahaöncesinde 'Beyaz Saray'ıpatlatmak istiyorum' diyenMadonna'ya, 'İğrenç kadın'benzetmesi yapmıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, Başkanlık yarışında Trump'ın ezeli rakibi Hillary Clinton'a tam destek vermişti. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından halkla birlikte sokağa çıkıp sonucu protesto etmişti.
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