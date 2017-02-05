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’ı 'Gaga'layacak!

Tüm dünya Amerikan futbolu finali Super Bowl’a kilitlendi. Clinton destekçisi ’nın gecede sahne alacak olması, karşıtı yorumlar yapacağı ihtimalini de gündeme getirdi...

Trump’ı Gagalayacak!
Amerika'nın 45'inci Başkanı Donald , derin Amerika'nın türlü oyunlarına rağmen 20 Ocak'ta görevine başladı. İlginç tarzı ve sivri dili sayesinde herkesin tepkisini çekmeyi de başardı. Ülkesinde adeta 'İstenmeyen Başkan' ilan edilen Trump, dünya liderlerini bile kızdırdı! Çiçeği burnunda Başkan, Amerika futbolu finalinin yapıldığı, milyonlarca kişi tarafından izlenen Super Bowl'a bile damga vurmayı başardı. Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayacak gece Türkiye saati ile gece 2 buçukta gerçekleşecek muhteşem finalde şimdiden Trump'ın katılıp katılmayacağı konuşulmaya başlandı. Daha önce 4 defa şampiyon olan New England takımı ile Atlanta'nın karşılacağı final maçı için sporseverler de kesenin ağzını açtı.




TRUMP'I KIZDIRACAK!
Bilet fiyatlarının Türk lirası ile 18 bin TL'den başladığı açıklandı. Milyonlarca Amerikalı'yı ekrana kilitleyen ve 188.5 milyon kişinin izleyeceği tahmin edilen Süper Bowl için şimdiden 52 milyar TL harcama yapıldı. Tüketicilerin yüzde 80'inin yiyecek ve içecek satın alarak Super Bowl'u takip etmesi tahmin edilirken, yüzde 11'inin tuttukları takımların ürünlerini satın alması, yüzde 8'inin de yeni bir televizyon alarak müsabakaları izleyeceği saptandı. Her sene düzenlenen organizasyonda Michael Jackson, Bruno Mars, Katy Perry gibi isimler de sahne aldı. Bu sene ise Lady Gaga'nın izleyicilerin karşısına çıkacağı açıklandı. 13 dakika sahnede kalacak olan Gaga, Başkanlık Seçimi döneminde Hillary Clinton'a verdiği destekle ön plana çıktı. Ünlü şarkıcı, seçimin ardından Trump'ın başkan seçilmesini protesto etmek için sokağa çıkan isimler arasında yer aldı. Tüm bunlar bilinirken, sivri diliyle bilinen Gaga'nın şov sıraında yeni Başkan ile ilgili ağır eleştirilerde bulunabileceği ihtimalleri gündemlerde yer almaya başladı. Trump, daha öncesinde 'Beyaz Saray'ı patlatmak istiyorum' diyen Madonna'ya, 'İğrenç kadın' benzetmesi yapmıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı , Başkanlık yarışında Trump'ın ezeli rakibi Hillary Clinton'a tam destek vermişti. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından halkla birlikte sokağa çıkıp sonucu protesto etmişti.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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