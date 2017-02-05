Şaibeli savcı Türkiye düşmanı

Fransa’da Türkiye ile ilişkilendirilen tüm olaylara bakan Savcı François Molins, Louvre Müzesi’ndeki saldırıda da ortaya çıktı. Molins, Mısırlı teröristin Türkiye vizesi olduğunu açıkladı ve yeni bir algı operasyonu başlattı...
Fransız İstihbarat Servisi DGSEParis Emniyeti uyudu, 29 yaşındaki Mısırlı terörist Abdullah Redael-Hamamy Louvre Müzesi'nde 4 askeri yaraladıktan sonra vuruldu. ParisCumhuriyet Savcısı François Molins, yine çıktı ortaya ve bu saldırıyı da Türkiye ile ilişkilendirmeye kalktı. Daha önce Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez cinayetleriyle ilgilenen ancak sonuç çıkmaması için birçok delilin karartılmasına yardımcı olan Fransız savcı Molins, "29 yaşında ve Mısırlı olansaldırgan, her iki elinde de birer pala ile'Allahü Ekber' diye bağırarak, devriyegezen 4 askere saldırdı. Zanlının kaldığıotelde yapılan aramada ele geçirilen Mısırpasaportunda Suudi Arabistan ve 2015 ile2016 yılları için Türkiye vizesi bulundu.Saldırı esnasında zanlının üzerindebulunan cep telefonu da inceleniyor" dedi.
SKANDAL AÇIKLAMA
Fransız medyası da, Savcı François Molins'ten aldığı "emirle" saldırgan AbdullahReda el-Hamamy'yi Türkiye'den gelmiş gibi göstermeye kalktı. Paris Emniyet MüdürüCadot da, Molins'i doğrulayan açıklamalar yaptı. Cadot, "Şüpheli davranan ikinci birkişi daha vardı. O da gözaltına alındı.Ancak şu an için bu kişiyle saldırıarasında bir bağlantı yok gibi duruyor.Türkiye vizesi olduğu doğru. Bu konudadetaylı çalışma sürüyor" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Louvre Müzesi'nde gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı: Devlet vatandaşlarının güvenliğini sağlamayı ve terörle mücadeleyi aralıksız şekilde kararlılıkla sürdürecektir. Fransa'da 2015 ve 2016'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından Paris'in en çok turist çeken noktalarından olan Louvre Müzesi'nde güvenlik önlemleri artırılmıştı. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'u 2015 yılında 8 milyon 600 bin kişi gezmişti. Fransa'daki OHAL uygulaması 130 kişinin ölümüne sebebiyet veren 13 Kasım 2015'teki terör saldırıları üzerine ilan edilmişti. Uygulama, 86 kişinin öldüğü temmuz ayındaki Nice saldırısının ardından 5. Kez uzatılmıştı. Türkiye'deki OHAL'e tepki gösteren Batılı terör sevici ülkeler, Fransa konusunda '3 maymun'u oynamaya karar verdi.
Paris'in hernoktasında asker vepolis göze çarpıyor.Özellikle LouvreMüzesi'nin etrafına,ekstra 500 polisgörevlendirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.