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Şaibeli düşmanı

’da ile ilişkilendirilen tüm olaylara bakan François Molins, Louvre Müzesi’ndeki saldırıda da ortaya çıktı. Molins, Mısırlı teröristin Türkiye vizesi olduğunu açıkladı ve yeni bir algı operasyonu başlattı...

Şaibeli savcı Türkiye düşmanı
Fransız İstihbarat Servisi DGSE Emniyeti uyudu, 29 yaşındaki Mısırlı terörist Abdullah Reda el-Hamamy Louvre Müzesi'nde 4 askeri yaraladıktan sonra vuruldu. Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, yine çıktı ortaya ve bu saldırıyı da ile ilişkilendirmeye kalktı. Daha önce Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez cinayetleriyle ilgilenen ancak sonuç çıkmaması için birçok delilin karartılmasına yardımcı olan Fransız Molins, "29 yaşında ve Mısırlı olan saldırgan, her iki elinde de birer pala ile 'Allahü Ekber' diye bağırarak, devriye gezen 4 askere saldırdı. Zanlının kaldığı otelde yapılan aramada ele geçirilen Mısır pasaportunda Suudi Arabistan ve 2015 ile 2016 yılları için Türkiye vizesi bulundu. Saldırı esnasında zanlının üzerinde bulunan cep telefonu da inceleniyor" dedi.

SKANDAL AÇIKLAMA
Fransız medyası da, Savcı François Molins'ten aldığı "emirle" saldırgan Abdullah Reda el-Hamamy'yi Türkiye'den gelmiş gibi göstermeye kalktı. Paris Emniyet Müdürü Cadot da, Molins'i doğrulayan açıklamalar yaptı. Cadot, "Şüpheli davranan ikinci bir kişi daha vardı. O da gözaltına alındı. Ancak şu an için bu kişiyle saldırı arasında bir bağlantı yok gibi duruyor. Türkiye vizesi olduğu doğru. Bu konuda detaylı çalışma sürüyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı François Hollande, Louvre Müzesi'nde gerçekleşen ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı: Devlet vatandaşlarının güvenliğini sağlamayı ve terörle mücadeleyi aralıksız şekilde kararlılıkla sürdürecektir. Fransa'da 2015 ve 2016'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından Paris'in en çok turist çeken noktalarından olan Louvre Müzesi'nde güvenlik önlemleri artırılmıştı. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre'u 2015 yılında 8 milyon 600 bin kişi gezmişti. Fransa'daki OHAL uygulaması 130 kişinin ölümüne sebebiyet veren 13 Kasım 2015'teki terör saldırıları üzerine ilan edilmişti. Uygulama, 86 kişinin öldüğü temmuz ayındaki Nice saldırısının ardından 5. Kez uzatılmıştı. Türkiye'deki OHAL'e tepki gösteren Batılı terör sevici ülkeler, Fransa konusunda '3 maymun'u oynamaya karar verdi.


Paris'in her noktasında asker ve polis göze çarpıyor. Özellikle Louvre Müzesi'nin etrafına, ekstra 500 polis görevlendirildi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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