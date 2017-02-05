Midesinden poşet çıktı!

Norveç'in Bergen kentinden gelen fotoğraf, geniş yankı uyandırdı. Dün, kentin Sotra Adası yakınlarında kurtarma ekipleri, bir balinanın karaya vurduğunu fark etti. Kıyıya gidip balinaya müdahale edilse de durum değişmedi. Balina her defasında karaya vurup intihar etti. Hayvanın hayatını kaybetmesinin ardından veterinerler ölüm nedenini incelemek istedi. Talihsiz hayvanın midesinden 30 adet plastik torba çıkması tüyleri ürpertti! Sosyal medya kullanıcıları yürek yakan görüntülere büyük tepki gösterdi.