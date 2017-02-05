Melania ortaya çıktı

First Lady Melania Trump, tüm dünyanın ilgi odağı haline geldi. Başkanlık seçiminden bugüne kadar giyim tarzı ve güzelliği ile herkesin dikkatini çekti. Kameralar karşısında her fırsatta aşk tazeleyen çiftin son günlerde birlikte görülmemesi, aralarında sorun olduğuna dair iddialarını gündeme getirdi. Son olarak Trump'ın geçen hafta Yemen'de öldürülen Amerikan askerinin cenaze törenine kızı Ivanka Trump ile gitmesi bu iddiaları alevlendirdi. Tüm bunlar devam ederken dün Trump, yoğun gündeminin ardından dinlenmek için Florida'ya gitti. Florida Havalimanı'nda Melania'nın eşini karşılaması ise dikkat çekti. Bir anda dünyanın en gözde çifti haline gelen Donald ve Melania, haklarında çıkan 'Ayrılıyorlar' iddialarını mutlu halleri ile yerle bir etti!