Mars’ta 2 milyar yıllık volkan

Afrika'da 2012 yılında keşfedilen "Kuzeybatı Afrika 7635" adlı gök taşını inceleyen bilim adamları, Mars'ta en az 2 milyar yıl önce volkanik aktiviteler olduğuna ilişkin kanıtlar elde etti. Araştırma ekibinin lideri Tom Lapen, bulguların, gezegenin nasıl oluştuğuna ve Mars üzerindeki volkanik faaliyetlerin iç yüzüne ilişkin ipucu verdiğini söyledi. Mars'ın en büyük volkanı olan Olympus Mons'un, yaklaşık 27 kilometre yüksekliğinde olduğu tespit edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.