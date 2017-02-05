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’ta 2 milyar yıllık

Mars’ta 2 milyar yıllık volkan
Afrika'da 2012 yılında keşfedilen "Kuzeybatı Afrika 7635" adlı gök taşını inceleyen bilim adamları, 'ta en az 2 milyar yıl önce ik aktiviteler olduğuna ilişkin kanıtlar elde etti. Araştırma ekibinin lideri Tom Lapen, bulguların, gezegenin nasıl oluştuğuna ve Mars üzerindeki volkanik faaliyetlerin iç yüzüne ilişkin ipucu verdiğini söyledi. Mars'ın en büyük volkanı olan Olympus Mons'un, yaklaşık 27 kilometre yüksekliğinde olduğu tespit edilmişti.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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