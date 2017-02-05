Yol Durumu
  1. Mahkemeden Trump'a ret!
  2. 382 yıllık emoji

İngiliz 'cü uşaklarına ağlıyor

'yü finanse eden hainleri "Anadolu Kaplanları" olarak tanımlayan , hapse atılan FETÖ'cü finans kaynakları için üzüldüklerini açık açık yazdı.

İngiliz FETÖcü uşaklarına ağlıyor

Londra merkezli , 15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen 'ye karşı yürütülen operasyonlarda tutuklanan iş adamlarının durumunu değerlendirdi.

The Economist'in haberinde; Anadolu Kaplanları olarak tasvir edilen tutuklu iş adamlarının, 2000'li yıllarda Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladığı iddia edildi.

FETÖ SIKIŞTI SES İNGİLİZDEN GELİYOR
FETÖ'nün finans kaynağı olan iş adamlarına yapılan operasyonların yanlış olduğunu belirtilen The Economist; bankaların, okulların ve vakıfların yönetimlerine devlet tarafından hukuksuzca el konulduğunu iddia etti.

HABER TAMAMEN TÜRKİYE ALEYHİNDE
Türkiye aleyhinde çıkarılan haberde, FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Boydak Holding'e el konulmasının büyük bir tasfiye furyasının devamı olarak nitelendirildi.
Etiketler: ,
  • 05 Şubat 2017, Pazar 12:47
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
tarumar tarumar

Bunlara Anadolu Alçakları diyelim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 05.02.2017 22:09
Kalemaslan Kalemaslan

Agla Ingilli(Z) agla,gozyaslarin asirlarca, Oluk oluk tasirsin Thames nehrini cilginca,Agla Ingilli z,agla.Bogul gozyaslarinla azgin Thames irmaginda!

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır0
cevapla 05.02.2017 13:26
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar