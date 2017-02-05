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Gidiyorlar!

Gidiyorlar!
Trump'ın tepki çeken , ABD'nin Seattle kentinde görev yapan Federal yargıç James Robart'ın kararı sonrası geçici askıya alındı. Kararın ardından dün Atatürk Havalimanı'nda ABD'ye gitmek için bekleyen yolcuların seyahatinde hiçbir aksaklık yaşanmadı. Şirket yetkilileri, yöneticilerinden gelen talimatla daha önce yasak uygulanan ülke vatandaşlarının da ABD'ye gidecek seferler için işlemlerini yaptıklarını açıkladı. ise karara Twitter üzerinden tepki yağdırdı! Kararı rafa kaldıran James Robart'ı 'sözde yargıç' olarak değerlendirip, 'Yasağı yeniden uygulamaya koyacağım' ifadesini kullandı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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