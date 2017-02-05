Der Spiegel de savaş açtı

Alman dergisi Der Spiegel'in, ABDBaşkanı Trump'la ilgili kapağı büyük yankıuyandırdı! Amerika ve Almanya'da büyük yankıuyandıran kapakta Trump'ın, Amerika'nınsimgesi olan Özgürlük Heykeli'nin kafasınıkesmesi dikkat çekti. Ayrıca kapakta "ÖnceAmerika" ifadesine yer verildi. Kapağınyaratıcısı Edel Rodriguez, açıklamasında,"Bu demokrasinin kafasının kesilmesi, bukutsal bir sembolün kafasının kesilmesi"dedi. Almanya'da tartışmalara yaratankapakla ilgili Alman Özgür DemokratlarPartisi'nden Alexander Graf Lambsdorffise kapağı 'tatsız' diye değerlendirdi.
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