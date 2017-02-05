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de savaş açtı

Der Spiegel de savaş açtı
Alman dergisi 'in, ABD Başkanı Trump'la ilgili kapağı büyük yankı uyandırdı! Amerika ve Almanya'da büyük yankı uyandıran kapakta 'ın, Amerika'nın simgesi olan Özgürlük Heykeli'nin kafasını kesmesi dikkat çekti. Ayrıca kapakta "Önce Amerika" ifadesine yer verildi. Kapağın yaratıcısı Edel Rodriguez, açıklamasında, "Bu demokrasinin kafasının kesilmesi, bu kutsal bir sembolün kafasının kesilmesi" dedi. Almanya'da tartışmalara yaratan kapakla ilgili Alman Özgür Demokratlar Partisi'nden Alexander Graf Lambsdorff ise kapağı 'tatsız' diye değerlendirdi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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