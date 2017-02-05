382 yıllık emoji

Japonya'da 1998 yılında bir telefon firması tarafından oluşturulan Emojiler (simgeler) yıllar içinde geliştirildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarımızda ve günlük mesajlaşmalarımızda olmazsa olmazlarımız arasına girdi. Slovakyalı araştırmacılarise emojilerin atasının belediyearşivlerinden çıktığını söyledi. İddiayagöre 17. yüzyılda yaşayan Jan Ladislaidesisimli bir avukat, belgelerine gülensurat ifadesi çizdi. Yetkililer, avukatın yapılan işlerden duyduğu memnuniyeti bu şekilde dile getirdiğini ifade etti.
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