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382 yıllık emoji

382 yıllık emoji
Japonya'da 1998 yılında bir telefon firması tarafından oluşturulan Emojiler (simgeler) yıllar içinde geliştirildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarımızda ve günlük mesajlaşmalarımızda olmazsa olmazlarımız arasına girdi. Slovakyalı araştırmacılar ise emojilerin atasının belediye arşivlerinden çıktığını söyledi. İddiaya göre 17. yüzyılda yaşayan Jan Ladislaides isimli bir avukat, belgelerine gülen surat ifadesi çizdi. Yetkililer, avukatın yapılan işlerden duyduğu memnuniyeti bu şekilde dile getirdiğini ifade etti.
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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