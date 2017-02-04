Trump’ın vize yasağı askıya alındı

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Gilllian Christensan yaptığı açıklamada, "Söz konusu kararnameden kaynaklı tüm eylemler askıya aldı." ifadesini kullandı.

Sözcü, bu eylemlere söz konusu kararnameden etkilenen yolcuların havacılık şirketlerine bildirilmesinin de dahil olduğunu kaydetti.

İç Güvenlik Bakanlığından aynı zamanda benzer bir açıklama da Dışişlerinden geldi.

Amerikan medyasına konuşan Dışişleri yetkilileri yedi ülke vatandaşına vize ve giriş yasağı uygulayan kararnamenin vizesi olan yedi ülke vatandaşının vizelerinin iptali ile ilgili hükümleri askıya aldığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir Dışişleri yetkilisi, "Vizelerin geri alınması hükmünü geri çektik. Vizeleri iptal edilmemiş ve ellerinde geçerli vizesi olan kişiler şimdi seyahat edebilirler." ifadelerine yer verdi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray'da ABD Adalet Bakanlığının "mümkün olan en kısa sürede" Başkan Trump'ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

Trump'ın geçen hafta cuma günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını içeriyordu.

Kararname ayrıca Suriye'den mülteci alımını süresiz şekilde askıya alıyordu.

Trump'ın bu kararı ülke çapında protestolara yol açtı. Yeni başkan bu kararından dolayı içerden ve dışardan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kaldı.