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’te müzeye

Paris’te müzeye terör saldırısı
Fransa'nın başkenti 'te, içinde 250 kişi bulunan Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan 29 yaşında Mısırlı olduğu tespit edilen bıçaklı bir kişi vurularak durduruldu. Ağır yaralanan saldırganın üzerindeki sırt çantalarından patlayıcı çıkmadığı açıklandı. Müze ve yakınlarındaki metro istasyonu tahliye edildi. Olay sırasında bir asker de yaralandı. Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, saldırganın söylediklerinden, bir terör saldırısı gerçekleştirmek isteği içinde olduğunun anlaşıldığını belirtti.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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