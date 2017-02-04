Paris’te müzeye terör saldırısı

Fransa'nın başkenti Paris'te, içinde 250kişi bulunan Louvre Müzesi'ne girmeye çalışan29 yaşında Mısırlı olduğu tespit edilenbıçaklı bir kişi vurularak durduruldu. Ağır yaralanansaldırganın üzerindeki sırt çantalarındanpatlayıcı çıkmadığı açıklandı. Müze ve yakınlarındakimetro istasyonu tahliye edildi. Olaysırasında bir asker de yaralandı. Paris EmniyetMüdürü Michel Cadot, saldırganın söylediklerinden,bir terör saldırısı gerçekleştirmek isteğiiçinde olduğunun anlaşıldığını belirtti.
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