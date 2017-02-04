Jolie, Türkiye’yi örnek gösterdi

Oscar ödüllü oyuncu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Türkiye'yi örnek gösterip Trump'ın mülteci politikasını eleştirdi. "New York Times" gazetesi için yazı yazan Jolie, Türkiye'de 2.8 milyon Suriyeli mültecinin bulunduğuna dikkat çekti. ABD'ye ise 2011'den bu yana 18 bin Suriyeli'nin alındığını söyleyen oyuncu, Trump'a şu sözlerle seslendi: "Kapılarımızı mültecilere kapamak tarzımız değil, bu bizi daha güvenli bir ülke yapmaz."



'GÖÇMENLER TERÖRİST DEĞİL'

Ünlü oyuncu Jolie, Türkiye'nin mülteci politikasına övgüler dizdi. ABD Başkanı Trump'ın mülteci karşıtı politikalarına ise tepki gösterdi. Jolie, "Mülteciler terörist değil, terör mağduru" dedi.