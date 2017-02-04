Jolie, Türkiye’yi örnek gösterdi

Oscar ödüllü oyuncu ve BM İyi Niyet ElçisiAngelina Jolie, Türkiye'yi örnek gösterip Trump'ınmülteci politikasını eleştirdi. "New York Times"gazetesi için yazı yazan Jolie, Türkiye'de 2.8 milyonSuriyeli mültecinin bulunduğuna dikkat çekti.ABD'ye ise 2011'den bu yana 18 bin Suriyeli'ninalındığını söyleyen oyuncu, Trump'a şu sözlerleseslendi: "Kapılarımızı mültecilere kapamak tarzımızdeğil, bu bizi daha güvenli bir ülke yapmaz."
'GÖÇMENLERTERÖRİSTDEĞİL' Ünlü oyuncu Jolie, Türkiye'nin mülteci politikasına övgüler dizdi. ABD Başkanı Trump'ın mülteci karşıtı politikalarına ise tepki gösterdi. Jolie, "Mülteciler terörist değil, terör mağduru" dedi.
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