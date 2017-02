First Lady ortada yok

Lady Melania Trump , Amerika'nın gündemine yerleşti. Trump'ın eşi Melania'nın'ta gerçekleşen yemin törerinden beri ortalıklarda görünmediği belirtildi. Yemin töreninde eşiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Melenia Trump'ın, törenin ardından oğlu'un eğitimini tamamlaması için'a döndüğü bildirildi. ABD basını First Lady'nin'a yerleşmeyeceğini iddia etti.Zira, geçen hafta Yemen'de öldürülen bir ABD askerinin cenaze törenine eşiyerine kızıolanile birlikte gitmeyi tercih etti. Bu durum,sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.Donald Trump, göreve geldikten sonra eşi Melania Trump'la kameraların karşısına çıkmadı. ABD basını, First Lady'nin New York'a gittiğini ve bir daha Beyaz Saray'a dönmeyeceğini konuşmaya başladı. Ancak Trump'a yakın kaynaklar, First Lady'nin oğlunun okulu tatile girince Beyaz Saray'a taşınacağını açıkladı.