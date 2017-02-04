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First Lady ortada yok

First Lady ortada yok
First Lady , Amerika'nın gündemine yerleşti. Trump'ın eşi Melania'nın 20 Ocak'ta gerçekleşen yemin törerinden beri ortalıklarda görünmediği belirtildi. Yemin töreninde eşiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Melenia Trump'ın, törenin ardından oğlu Barron'un eğitimini tamamlaması için New York'a döndüğü bildirildi. ABD basını First Lady'nin Beyaz Saray'a yerleşmeyeceğini iddia etti. ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka'nın ise "Gölge First lady" olduğu iddiaları güçlendi. Zira Başkan Trump, geçen hafta Yemen'de öldürülen bir ABD askerinin cenaze törenine eşi Melania Trump yerine kızı "sağ kolu" olan Ivanka ile birlikte gitmeyi tercih etti. Bu durum, "First Lady kim" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Donald Trump, göreve geldikten sonra eşi Melania Trump'la kameraların karşısına çıkmadı. ABD basını, First Lady'nin New York'a gittiğini ve bir daha Beyaz Saray'a dönmeyeceğini konuşmaya başladı. Ancak Trump'a yakın kaynaklar, First Lady'nin oğlunun okulu tatile girince Beyaz Saray'a taşınacağını açıkladı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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