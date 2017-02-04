First Lady ortada yok

First Lady Melania Trump, Amerika'nın gündemine yerleşti. Trump'ın eşi Melania'nın 20Ocak'ta gerçekleşen yemin törerinden beri ortalıklarda görünmediği belirtildi. Yemin töreninde eşiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Melenia Trump'ın, törenin ardından oğlu Barron'un eğitimini tamamlaması için NewYork'a döndüğü bildirildi. ABD basını First Lady'nin BeyazSaray'a yerleşmeyeceğini iddia etti. ABD BaşkanıTrump'ın kızı Ivanka'nın ise"Gölge First lady" olduğuiddiaları güçlendi. Zira BaşkanTrump, geçen hafta Yemen'de öldürülen bir ABD askerinin cenaze törenine eşi MelaniaTrump yerine kızı "sağ kolu" olan Ivanka ile birlikte gitmeyi tercih etti. Bu durum, "First Lady kim" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.
Donald Trump, göreve geldikten sonra eşi Melania Trump'la kameraların karşısına çıkmadı. ABD basını, First Lady'nin New York'a gittiğini ve bir daha Beyaz Saray'a dönmeyeceğini konuşmaya başladı. Ancak Trump'a yakın kaynaklar, First Lady'nin oğlunun okulu tatile girince Beyaz Saray'a taşınacağını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.