ABD’nin hALİ!

ABD Başkanı Donald Trump'ın mültecikarşıtı politikaları, dünyayı ayağa kaldırdı. 7Müslüman ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasaklayan Trump, büyük tepki topladı. Havalimanlarında başlayan protesto gösterileri çığ gibi büyüdü. Ancak tepkilere rağmen yasak kapsamına giren ülke vatandaşları, havalimanlarında gözaltına alınıp ülkelerine yollandı. Mağdurlardan biri de 12 yıldır göremediği oğluna kavuşmak için uçakla ABD'ye giden İran vatandaşı AliVayeghan'dı. Los AngelesHavalimanı'nda ülkeye girişine izin verilmeyen Vayeghan, Trump yasağı nedeniyle diğer mağdurlarla birlikte ülkesine gönderilen isimler arasında yer aldı. Federalhakim ise Trump'ın kararını askıya aldı. Flaşgelişmenin ardından güzelgelişmeler yaşandı. Mahkeme kararıyla geçtiğimiz pazar günü Amerika'ya girişine bir engel olmadığına karar verilen Ali Vayeghan, kararnameye rağmen ülkeye giriş yapan ilk kişi olmaya hak kazandı. Trump yasağını mahkeme kararıyla delen Vayeghan, önceki gün uçakla LosAngeles Havalimanı'a ulaştı. Vayeghan, havalimanında LosAngeles Belediye BaşkanıEric Garcetti başta olmak üzere, yakınları, avukatlar ve aktivistlerden oluşan kalabalık bir grup tarafından alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.
Trump'ın yasağındansonra mahkemekararıyla ABD'ye girenİran vatandaşı Ali Vayeghan,havaalanında büyük birsevinçle karşılandı. Karşılamatöreninde Los Angeles BelediyeBaşkanı Eric Garcetti de vardı.
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