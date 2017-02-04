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’nin hALİ!

Başkanı Donald Trump’ın ‘göçmen kararını’ yargı bozdu. İranlı Ali Vayeghan, mahkeme kararıyla yasağı delip ülkeye giriş yapan ilk kişi oldu

ABD’nin hALİ!
ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci karşıtı politikaları, dünyayı ayağa kaldırdı. 7 Müslüman ülke vatandaşının 'ye girişini yasaklayan Trump, büyük tepki topladı. Havalimanlarında başlayan protesto gösterileri çığ gibi büyüdü. Ancak tepkilere rağmen yasak kapsamına giren ülke vatandaşları, havalimanlarında gözaltına alınıp ülkelerine yollandı. Mağdurlardan biri de 12 yıldır göremediği oğluna kavuşmak için uçakla ABD'ye giden İran vatandaşı Ali Vayeghan'dı. Los Angeles Havalimanı'nda ülkeye girişine izin verilmeyen Vayeghan, Trump yasağı nedeniyle diğer mağdurlarla birlikte ülkesine gönderilen isimler arasında yer aldı. Federal hakim ise Trump'ın kararını askıya aldı. Flaş gelişmenin ardından güzel gelişmeler yaşandı. Mahkeme kararıyla geçtiğimiz pazar günü Amerika'ya girişine bir engel olmadığına karar verilen Ali Vayeghan, kararnameye rağmen ülkeye giriş yapan ilk kişi olmaya hak kazandı. Trump yasağını mahkeme kararıyla delen Vayeghan, önceki gün uçakla Los Angeles Havalimanı'a ulaştı. Vayeghan, havalimanında Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti başta olmak üzere, yakınları, avukatlar ve aktivistlerden oluşan kalabalık bir grup tarafından alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Trump'ın yasağından sonra mahkeme kararıyla ABD'ye giren İran vatandaşı Ali Vayeghan, havaalanında büyük bir sevinçle karşılandı. Karşılama töreninde Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de vardı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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