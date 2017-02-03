Yunanistan kaçak göçmenleri Türk sınırına bıraktı

Yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da yakalanan 40 kaçak göçmen, Türkiye sınırına bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç Nehri kenarında çok sayıda yabancı uyruklunun olduğunu tespit etti.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 40 kişi, yapılan işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresine getirildi.
Kaçaklardan Pakistan uyruklu Osman Ali, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçtikten sonra buradaki Yunan sınır birlikleri tarafından yakalandıklarını, bir gün orada kaldıktan sonra tekrar Türkiye tarafına atıldıklarını anlattı.
Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın "deport" ya da "push back" de (geri itme) denilen uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor.
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Tabi rakam az geldi galiba,onlar cuntaci alir gocmen sevmez,40 az geldi 4 milyon kadarina yol versek, savassiz, tek kursunsuz Yunanistan zaten olmus, sadece defin islemi kalmis,celenk gonderelim.
yunan istan cami dugari ariyor ama yanlis yaptigindan haberi yok turkiye eski turkiye deyil suyorsa komsu haki icin sesiz kaliyor sesiz kalmada bir yere kadar sakin yunan istan turkiyenin su anki durumuna bakibta aptalik yapmiyasin pismanlik fayda etmez cumaniz mubarek ola
nasıl olsa vize mülteci sorunu anlaşması yattı niye mültecileri serbest bırakmıyorsunuz gitsinler 10 binleri meriç nehri boyun dizin adalara bırakın
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